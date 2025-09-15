Verkehr am Ammersee: Baustellen können auch positiv betrachtet werden

Inzwischen beginnt sich die baustellenbedingte Verkehrssituation am Ammersee-Westufer zu entspannen: Seit dem Wochenende kann die Lachener Straße in Dießen wieder teilweise befahren werden, die Bauarbeiten an den Bahnübergängen in Schondorf sollen am heutigen Dienstag beziehungsweise am Donnerstag abgeschlossen sein. Zumindest Autofahrer können aufatmen, während Bahnfahrer noch drei Monate mit Schienenersatzverkehr vorliebnehmen müssen.
Kommentar
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden