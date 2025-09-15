Icon Menü
Sperrungen und Umleitungen: Doch die derzeitigen Baustellen am Ammersee haben auch positive Aspekte

Kommentar

Verkehr am Ammersee: Baustellen können auch positiv betrachtet werden

Auf Umleitungen folgt meistens Unmut: Andererseits müssen auch am Ammersee Straßen, Schienen und Leitungen dringend instandgesetzt werden.
Gerald Modlinger
Von Gerald Modlinger
    • |
    • |
    • |
    Die Sperrung von Straßen und Ammerseebahn beeinträchtigt die Mobilität am Ammersee-Westufer.
    Die Sperrung von Straßen und Ammerseebahn beeinträchtigt die Mobilität am Ammersee-Westufer. Foto: Thorsten Jordan

    Inzwischen beginnt sich die baustellenbedingte Verkehrssituation am Ammersee-Westufer zu entspannen: Seit dem Wochenende kann die Lachener Straße in Dießen wieder teilweise befahren werden, die Bauarbeiten an den Bahnübergängen in Schondorf sollen am heutigen Dienstag beziehungsweise am Donnerstag abgeschlossen sein. Zumindest Autofahrer können aufatmen, während Bahnfahrer noch drei Monate mit Schienenersatzverkehr vorliebnehmen müssen.

