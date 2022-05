Der MTV Dießen bleibt dran

Team vom Ammersee festigt den zweiten Tabellenplatz.

Die Fußballer des MTV Dießen sind zurück in der Erfolgsspur. Gegen den MTV Berg/Würmsee II setzte sich das Team im heimischen Ammerseestadion 3:1 durch. Dabei fielen drei der vier Tore vom Elfmeterpunkt. Im Rennen um die Aufstiegsplätze in der A-Klasse 5 bleibt das Team vom Ammersee damit mittendrin.

„Unsere Leistung war gut“, sagte MTV-Coach Philipp Ropers nach der Partie. Vollends glücklich war er aber nicht. Der Sieg sei aber enorm wichtig gewesen. Immerhin bleibt der MTV damit auf Platz zwei. Vor allem in der Anfangsphase war Ropers mit der Leistung seiner Mannschaft weitgehend einverstanden. „Da hätten wir schon höher führen müssen“, sagte er. Schöne Spielzüge endeten aber zu oft mit schlampigen Abspielen oder ungenauen Abschlüssen. Besser machte es Sascha König in der 19. Spielminute. Nach einer Ecke brachte er Dießen per Kopfball in Führung. Danach begann das inoffizielle Elfmeterschießen. Nach einer guten halben Stunde trat Luis Vetter das erste Mal an und versenkte sicher zum 2:0-Pausenstand.

Nach dem Seitenwechsel bestimmten die Gäste zusehends das Spiel. Ihre Bemühungen belohnten die Berger mit dem 1:2-Anschlusstreffer (59.). Dejan Ljubicic traf nach einem Foulspiel im Strafraum vom Elfmeterpunkt. Danach wurde es knifflig für die Gastgeber, die aber in Führung blieben. Mehr Ruhe ins Dießener Spiel brachte schließlich das 3:1 (72.). Erneut traf Luis Vetter per Strafstoß. „Danach waren wir wieder stabil und hätten auch noch mehr Tore schießen können“, so Ropers. Es blieb aber beim 3:1 und dem neunten Sieg im zwölften Heimspiel. Der Tabellendritte Haunshofen verlor sein Heimspiel gegen Spitzenreiter Erling-Andechs mit 0:2. Dadurch konnte Dießen den zweiten Tabellenplatz festigen und liegt weiterhin einen Punkt hinter Andechs. Drei Spieltage stehen noch aus.

Erfolgreich war am Sonntag auch die Reserve des MTV, die gegen die Zweite der SG Söcking/Starnberg mit 6:2 gewann.mDießen hat damit den zweiten Platz in der C-Klasse 5 gefestigt. „Wir haben stark angefangen und in der ersten Halbzeit sehr effektiv unsere Chancen genutzt“, bilanzierte Ropers. Alexander Neiser (16.), Nikolas Coso (22., 32.) und Jan-Niklas Krapf (45.) stellten mit ihren Toren schon zur Pause eine komfortable 4:0-Führung her. Im zweiten Abschnitt ließen es die Dießener etwas schleifen und mussten zwei Gegentore hinnehmen (75./82.). Valentin Weber (68.) und Florian Odinius (90.) machten mit ihren Treffern den verdienten Sieg perfekt. Das nächste Spiel für den MTV Dießen II steht am kommenden Donnerstag (18.45 Uhr) an. Mit einem Sieg beim FC Traubing könnte der MTV einen Spieltag vor Saisonende den zweiten Platz absichern. (ak)