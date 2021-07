Ammersee

12:51 Uhr

Die Fußballer des MTV Dießen kämpfen wieder um Punkte

Plus Die Vorbereitungsphase für die Dießener MTV-Fußballer ist vorbei. Jetzt geht es wieder um Punkte. Schon am Sonntag startet die MTV-Reserve in die C-Klasse 5.

Von Phillip Plesch

Endlich wieder gemeinsam rennen, grätschen, kämpfen, siegen und feiern. Nach neun langen Monaten starten die Bayerischen Amateurligen in die neue Saison. Nach der wohl längsten Vorbereitung aller Zeiten geht es ab diesem Wochenende auch für die beiden Dießener Männerteams wieder um Punkte. Wobei die erste Mannschaft erst am nächsten Wochenende ins Spielgeschehen eingreift.

