MTV-Damen diesmal auswärts

Dießens Fußballerinnen treten in der Bezirksoberliga beim Tabellennachbarn an.

Nach Traunstein müssen die Dießener Fußballerinnen am Samstag. Um 16 Uhr wird das Bezirksoberligaspiel beim Tabellennachbarn angepfiffen.

So richtig rund läuft es für Trainer Nico Weis und sein Team in der Bezirksoberliga noch nicht. In den bislang sechs Spielen konnte das Ammerseeteam erst einen Sieg verbuchen.

Allerdings gab es auch zwei Unentschieden, und so konnte sich das Ammerseeteam mit fünf Zählern doch ein bisschen von den Abstiegsplätzen absetzen. Dort stehen momentan Saaldorf (1) und Hebertshausen, das noch punktlos ist. Allerdings: Den einen Punkt holte Saaldorf am vergangenen Spieltag ausgerechnet in Dießen. Nach einer verschlafenen ersten Halbzeit waren die MTV-Damen in Rückstand geraten. In der zweiten Hälfte, in der der hochverdiente Ausgleich fiel, präsentierte sich das Team von Nico Weis aber viel besser. Und genau an diese zweite Hälfte will man in Traunstein anknüpfen.

Mit einem Sieg könnten die MTV-Damen auch an den Gastgeberinnen, die derzeit sieben Zähler auf dem Konto haben, vorbeiziehen und Anschluss ans Mittelfeld herstellen. (AK)