Nur noch ein Sieg

Die Red Hocks Kaufering feiern in den Play-downs einen Kantersieg.

Die Floorballer der Red Hocks Kaufering stehen zum ersten Mal in den Play-downs. Nach neun Jahren in der 1. Bundesliga müssen die Kauferinger um den Klassenerhalt bangen. Nachdem sie die erste Runde der Best-of-Three-Serie gegen Leipzig gewonnen haben, sieht es auch in der entscheidenden zweiten Runde gut aus.

Im letzten Heimspiel der Saison setzten sich die Kauferinger Floorballer mit einem deutlichen 13:2 gegen den TV Lilienthal durch. Die Lilienthaler wurden Vizemeister in der 2. Bundesliga und haben nun die Chance, wiederum in einer Best-of-Three-Serie gegen Kaufering in die höchste deutsche Spielklasse aufzusteigen. Allerdings haben die Kauferinger da jetzt klar die besseren Karten.

Im ersten Aufeinandertreffen in Kaufering spiegelt das Ergebnis nämlich auch den Spielverlauf wider. In Sachen Tempo, Technik und Spielanlage waren die Kauferinger den Gästen weit überlegen. Schon nach drei Sekunden fiel die Führung für die Gastgeber – vielleicht das schnellste Tor überhaupt für die Red Hocks. Nach dem ersten Drittel lagen die Kauferinger bereits 5:0 in Führung und bauten diese im Mitteldrittel noch auf 9:1 aus. Auch im letzten Abschnitt ließ man in diesem insgesamt sehr fairen Spiel – für jede Mannschaft gab es nur eine Strafe – nichts anbrennen.

Am Wochenende steht die Entscheidung in Lilienthal an. Sollte Kaufering am Samstag gewinnen, wäre der Klassenerhalt geschafft. Im Falle einer Niederlage würde es am Sonntag ein weiteres Spiel geben.

Die Tore für Kaufering erzielten: Ricardo Wipfler (2), Jan Küchli (2), Daniel Wipfler (2), Jonas Fellner (2), Marco Tobisch (2), Tizian Heinzelmann, Christian Brücklmayr und Lukas Wexenberger.