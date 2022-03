Handelfer verhindert optimalen Jahresauftakt

Ersatzgeschwächte Raistinger beim 1:1 in Oberweikertshofen einen Sieg nur knapp.

Es fühlte sich wie beim Film „Und täglich grüßt das Murmeltier“ an, bei dem sich alles immer wiederholt. Im ersten Spiel des neuen Jahres beim SC Oberweikertshofen legte der SV Raisting eine frühe Führung vor, danach folgten eine Abwehrschlacht und ein Elfmeter für den Gegner, was schließlich in einem 1:1 Unentschieden endete.

Genauso verlief auch das Hinspiel zwischen beiden Teams im vergangenen August. Einen Unterschied gab es dann aber doch zwischen beiden Vergleichen. „Diesmal hätten wir uns den Dreier aufgrund eines Plus bei den Großchancen verdient gehabt. Die zwei verlorenen Punkte sind für uns extrem bitter“, urteilte SVR-Spielertrainer Hannes Franz, nachdem er mit der Punkteteilung zuhause noch gut leben konnte.

Mit der Vorstellung seiner ersatzgeschwächten Truppe, die unter anderem ohne David Gretschmann, Florian Breitenmoser und Andreas Heichele antrat, war er dennoch zufrieden.

„Nach der alles andere als optimalen Vorbereitung waren die Jungs auf den Punkt da“, lobte Franz. „Unser Matchplan ist voll aufgegangen“, erklärte Franz. Das hieß, dass seine Mannen den spielstarken Gastgebern wenig Platz ließen und ihnen ständig auf den Füßen standen. Die Gäste starteten beim Tabellenzweiten auch gleich selbstbewusst ins Spiel.

Timmy Greif (5.), der mit Denis Grgic das SVR-Angriffsduo bildete, scheiterte bei der ersten guten Möglichkeit noch am starken Adrian Wolf im Kasten der Hausherren. Kurz danach machte es sein Sturmpartner besser. Nach guter Vorarbeit von Sebastian Baur, der sich bis zur Grundlinie vorarbeitete, landete seine Rückgabe bei Max König. Die Butterflanke des SVR-Rückkehrers fand Grgic, der aus kurzer Distanz zum 1:0 (11.) einschoss. In der Folge stand die neuformierte Raistinger Abwehr um Mittelfeldmann Fernando Ernesto die ungewohnte linke Außenbahn besetzen musste, sehr stabil.

Die Hausherren kamen zu keinerlei nennenswerten Abschlüssen. Der SVR setzte dagegen immer wieder Nadelstiche, wie bei einer Serie von Eckbällen durch Kapitän Viktor Neveling. Eine seiner Hereingaben köpfte Franz (23.) nur hauchdünn am Pfosten vorbei. Kurz danach mussten die Gäste einen Schockmoment wegstecken, als Greif (28.) bei einen Zweikampf unglücklich auf den betonharten Boden aufschlug und mit einer Armverletzung ausgewechselt wurde.

„Es hat geknackst, hoffentlich ist nichts gebrochen“, meinte Greif auf dem Weg in die Kabine. Erst kurz vor dem Wechsel musste SVR-Keeper Urban Schaidhauf bei einem Drehschuss von Mehmet Ayvaz (40.) erstmals richtig zupacken. Gleich im Anschluss verpasste Markus Riedl (43.) das zweite SVR-Tor, als er bei einem Konter in Wolf seinen Meister fand.

In die zweite Hälfte starteten die Hausherren wesentlich druckvoller. Max Schuch (46.) verfehlte den Raistinger Kasten nur knapp. In der Folge gab es mehrere brenzlige Situationen im Gästestrafraum, bei denen regelmäßig Oberweikertshofener zu Boden gingen, die Pfeife des Unparteiischen aber stumm blieb. Auch die Ringer-Einlage von Franz (67.) ließ der Referee weiterlaufen, obwohl die Hausherren vehement Elfer forderten. Gefahr für Schaidhauf gab es in der Folge nur bei Distanzschüssen oder Standards.

Der SVR kam indessen nur noch selten zu Entlastungsangriffen. In der Schlussphase hatten die Gäste dann Pech, dass bei einem Klärungsversuch vom grätschenden Andreas Sedlmeier, der Ball an seinem Arm landete und der Unparteiische daraufhin regelkonform auf Handelfer entschied.

Schuch versenkte den Strafstoß sicher zum 1:1 (83.). Im Anschluss mussten die Raistinger noch bei einem Versuch von Alex Greif (86.) und einer Chance von Ayvaz (87.) kurzzeitig um das Remis zittern, ehe der Referee die spannende Partie beendete.