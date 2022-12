Greifenberger Tennisspielerin wird bayerische Meisterin

Susanne Teicher erkämpft den Titel in der Halle. In der Bestenliste rückt sie dadurch auf.

Der Tennisclub Greifenberg kann sich über eine bayerische Meisterin in seinen Reihen freuen: Susanne Teicher setzte sich vor Kurzem bei den Titelkämpfen in der Halle in der Altersklasse Damen 30 durch. Das ist nicht der einzige Erfolg.

Susanne Teicher ist aktuell die Nummer 18 der deutschen Tennis-Bestenliste bei den Damen 35 und wird wahrscheinlich nach der Aktualisierung dieser Liste im Januar sogar unter den Top Ten rangieren. Im Jahr 2021 wurde sie südbayerische Vizemeisterin bei den Damen 30, im Jahr 2022 stand sie bei den deutschen Meisterschaften in Augsburg bei den Damen 30 im Halbfinale. Sie holte darüber hinaus auch Turniersiege unter anderem in Kirchheim und beim Büschl Seniors Cup in Grosshesselohe.

Und die Leistungsträgerin war auch mit der Damenmannschaft des Tennisclubs Greifenberg erfolgreich. Susi Teicher, Lena Will, Dr. Julia Friemel, Amina-Moon Amende, Leonie Fanger, Christina Ertl, Lena Novatzki, Jule Rittmeyer-Breu und Dr. Stefanie Will (in der Reihenfolge der Setzliste) haben in ihrer Gruppe in der Bayerischen Tennis Südliga 1 alle sieben Begegnungen gewonnen und somit den Aufstieg in die Landesliga 2 geschafft.

Die meisten der heutigen Damen kamen bereits als Kinder in den Verein und wurden durch Trainer Elmar Erlenhardt kontinuierlich aufgebaut. Sein leistungsorientiertes Training führt er nun bereits seit dem Jahr 2010 durch. Ohne dieses Training wären die Erfolge nicht möglich gewesen, informiert der Verein. Jetzt erhofft man sich für das Damenteam noch Verstärkung.

Beachtlich an den Resultaten ist auch, dass der Greifenberger Tennisclub bereits seit drei Jahren ohne eigene Tennisanlage auskommen muss. Möglich ist der Spielbetrieb durch die gute Zusammenarbeit mit der Tennisabteilung der SF Windach, die ihre Plätze zur Verfügung stellen.

Und so waren nicht nur die Damen erfolgreich, die Herren 50 stellten eine Vierermannschaft und wurden erneut souverän Meister. (AZ)