Utting will aufsteigen

TSV will sein Heimspiel gewinnen und hofft auf Schützenhilfe des FC Penzing.

Die Spieler des TSV Utting können am Sonntag ihre bereits sehr gute Saison in der Kreisliga 2 krönen. Dazu müssen sie zwingend das Heimspiel gegen Eichenau gewinnen und auf Schützenhilfe eines anderen Teams aus dem Landkreis Landsberg hoffen: dem FC Penzing. Alle Partien werden um 15 Uhr angepfiffen, um Wettbewerbsverzerrungen am letzten Spieltag zu vermeiden.

Helfen könnte Utting, dass sich Torjäger Manuel Eichberg in Bestform befindet und derzeit trifft wie er will. Er hat diese Saison bereits 30 Tore in der Kreisliga erzielt. Insgesamt hat Utting bisher 64 Tore in 25 Spielen erzielt, genauso viele wie Meister Günzlhofen. Zudem hat Utting nach Günzlhofen und dem Zweitplatzierten Peiting die drittbeste Abwehrreihe. Mit Eichenau reist der Tabellensechste an, der zu den Teams gehört, die mit die wenigsten Treffer (35) in der Liga erzielt haben, aber dennoch auf Rang sechs in der Tabelle stehen.

Mit einem Auge dürften die Uttinger Fans und der Trainerstab an der Seitenlinie wohl auch auf den Liveticker schauen und dem FC Penzing die Daumen drücken. Der ist nämlich beim TSV Peiting gefordert. Peiting liegt in der Tabelle zwei Punkte vor Utting. (chmü)