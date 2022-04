Dießens Frauen spielen gegen nächstes Topteam

Die Kickerinnen kämpfen bei Amicitia München um Punkte für den Klassenerhalt.

Am kommenden Wochenende steht für die Damen vom MTV Dießen wieder ein Auswärtsspiel an. Am Sonntag um 16 Uhr sind sie beim Zweitplatzierten SC Amicitia München zu Gast.

Nach fünf ungeschlagenen Spielen in Folge musste das Team von Trainer Nico Weis am vergangenen Wochenende gegen den Tabellenführer zwar eine knappe 1:2-Niederlage hinnehmen, wichtiger war jedoch der gute Auftritt gegen die Passauerinnen, die sich am Ammersee sehr schwertaten.

Gegen den SC Amicitia gab es im Hinspiel eine knappe 0:1-Niederlage. Am Tag der Arbeit geht es in die Landeshauptstadt zum SC Amicitia. Dort werde den MTV wieder eine sehr kampfbetonte Partie erwarten, glaubt Trainer Nico Weis. Die Münchnerinnen gewannen am vergangenen Sonntag 3:2 gegen den BCF Wolfratshausen. In der Rückrunde haben sie vier Siege und ein Unentschieden geholt und sich somit als einziger Verfolger von Tabellenführer Passau herauskristallisiert.

Dießen belegt nach wie vor den elften und damit vorletzten Tabellen. Mit Wacker München, Kaufbeuren und Wolfratshausen sind mehrere davor platzierte Mannschaften noch in Reichweite, haben aber auch weniger Partien absolviert. Dießen bleiben noch sieben Spiele, um den Klassenerhalt direkt zu sichern. (ak)