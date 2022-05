Kartierung der Gewässerrandstreifen im Kreis abgeschlossen

Wasserwirtschaftsamt Weilheim stellt Ergebnisse für Landsberg vor. Landwirte und gewerbliche Gartenbauern müssen Frist beachten.

Nach dem Bayerischen Naturschutzgesetz ist es verboten, entlang natürlicher oder naturnaher Bereiche fließender oder stehender Gewässer in einer Breite von mindestens fünf Metern von der Uferlinie diese garten- oder ackerbaulich zu nutzen. Um Planungssicherheit für Landwirte und gewerbliche Gartenbauer zu schaffen, hat das Expertenteam des Wasserwirtschaftsamtes Weilheim seit Oktober letzten Jahres die etwa 760 Kilometerlangen kleinen Gewässer des Landkreises Landsbergs untersucht und nach den gesetzlichen und fachlichen Vorgaben bewertet. Dabei wurden insbesondere Gräben und künstlich aussehende Wasserläufe, die nicht ohne Zweifel als Gewässer zu erkennen sind, vom Wasserwirtschaftsamt Weilheim überprüft.

„Rund 70 Prozent der untersuchten kleinen Gewässer im Landkreis erfüllen die gesetzlichen Voraussetzungen zum Anlegen eines Gewässerrandstreifens“, stellte der Experte Maximilian Henrich das Ergebnis der Kartierung Vertretern aus Behörden, kommunaler Verwaltung sowie Landwirtschaft und Naturschutz bei einer Online-Informationsveranstaltung sowie einer Ortseinsicht bei St. Ottilien in kleinerem Rahmen vor. Die Ergebnisse wurden in sogenannten „Hinweiskarten“ zusammengefasst. Diese dienen der Klärung der Gewässerrandstreifenpflicht und geben Landwirten und gewerblichen Gartenbauern Planungssicherheit. Sie sind im Internet unter www.wwa-wm.bayern.de unter dem Reiter „Gewässerrandstreifen“ einsehbar.

Mit dieser Veröffentlichung beginnt eine am 14. Juni 2022 ablaufende Frist für die betroffenen Gartenbauer und Landwirte, in der sie gegen die amtlichen Feststellungen einen Einwand erheben können. Die strittigen Gewässerabschnitte werden dann durch das Expertenteam im Beisein des Betroffenen nochmals in Augenschein genommen. Die nach diesem Zeitraum aktualisierten Karten werden zum 1. Juli 2023 in den „Umweltatlas“ des Freistaats übernommen und damit die Randstreifenpflicht auch für die unklaren Fälle abschließend festgestellt. Bis dahin gilt bei diesen unklaren Wasserläufen keine Pflicht zur Anlage von Gewässerrandstreifen. Bei eindeutig erkennbaren natürlichen und naturnahen Gewässern gilt diese Verpflichtung bereits seit 2019. Die Gewässerrandstreifen haben wichtige Funktionen im Naturhaushalt sowie für den Gewässerschutz und prägen darüber hinaus maßgeblich das Landschaftsbild, heißt es in einer Mitteilung des WWA. Daher müssen Gewässerrandstreifen angelegt werden. Dies gelte auch im Falle von nur zeitweiliger Wasserführung.

„Im weiteren Verlauf werden wir den Sommer nutzen, um den Landkreis Garmisch-Partenkirchen zu kartieren, um auch hier Planungssicherheit herstellen zu können“, skizziert der Projektkoordinator Markus Brandtner das weitere Vorgehen. (ak)