Rennradfahrer vom Ammersee gewinnen in Sarajevo

Rennradfahrer aus dem Kreis Landsberg stehen in Sarajevo zweimal ganz oben auf dem Treppchen. Die Ergebnisse machen Hoffnung für die WM an selber Stelle.

Für die Mitglieder des AS Cycling Team hat sich der Ausflug nach Sarajevo, wo 1984 die Olympischen Spiele stattfanden, mehr als gelohnt. Noch etwas erschöpft, nach 13 Stunden Fahrt bis in die Hauptstadt von Bosnien-Herzegowina am Vortag, starteten am Freitag die Geschwister Miriam und Alexander Steffens aus Dießen bei hochsommerlichen Temperaturen beim Time Trial der UCI Granfondo World Series.

Miriam Steffens verpasste beim ersten Zeitfahren ihrer Karriere nur sehr knapp das Podium und musste sich von der amtierenden Amateur-Weltmeisterin in der Disziplin, einer Slowenin, sowie zwei Continental-Fahrerinnen vom Luxemburger Andy Schleck Frauen-Team geschlagen geben. Ihr jüngerer Bruder Alexander Steffens gewann die Goldmedaille auf der WM-Strecke. In Sarajevo findet im Oktober 2021 die UCI Granfondo Weltmeisterschaft statt, in seiner am stärksten besetzten Altersklasse M19-34.

Steffens muss der Hitze Tribut zollen

Am Sonntag gingen dann fünf Mitglieder des AS Cycling Teams beim UCI Granfondo an den Start. Beim Start um 10 Uhr herrschten bereits über 30 Grad. Die Spitzentemperaturen auf der Strecke erreichten fast 40 Grad. Christian Schürenberg aus Windach hatte Pech und wurde bereits nach wenigen Kilometern in einen Sturz verwickelt, wobei sein Rad beschädigt wurde und eine Weiterfahrt unmöglich war. „Gerne hätte ich mir die WM-Strecke für Oktober einmal unter Rennbedingungen angesehen, aber ich bin froh, nur mit Schürfwunden davon gekommen zu sein. Und die Fahrt im bosnischen Besenwagen, war ein ganz besonderes Erlebnis“ sagt der Familienvater und grinst.

Mehr Glück hatte der Geltendorfer Johannes Zabel, der mit einem stolzen zehnten Platz in seiner Altersklasse die Strecke über 100 Kilometer und 2500 Höhenmeter beenden konnte. Miriam Steffens bewies erneut ihre großartige Form und kam als Vierte ihrer Altersklasse bei der Bergankunft im Olympiadorf Jahorina ins Ziel.

Alexander Steffens vom As Cycling Team siegte in Sarajevo im Zeitfahren. Foto: As Cycling Team

Mitfavorit Alexander Steffens lag bis zur Hälfte des Rennens an der Spitze, hatte aber mit der Hitze zu sehr zu kämpfen: „Leider musste ich die Spitzengruppe auf den letzten zehn Kilometern Anstieg ziehen lassen. Mit Platz fünf bin ich aber unter diesen Umständen heute sehr zufrieden“ erklärt der 28-Jährige Fitness-Trainer. „Ich freue mich schon auf die Weltmeisterschaft, da ist es dann hoffentlich auch etwas kühler.“

Ina Repetzki krönte das Wochenende mit einer zweiten Goldmedaille für das AS Cycling Team, sie war die stärkste Fahrerin in ihrer Altersklasse auf dem 60 km langen Mediofondo und die Delegation des AS Cycling Teams konnte mit zwei Goldmedaillen im Gepäck die Rückreise antreten. (lt)