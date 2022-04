Der Traum vom Aufstieg lebt beim MTV Dießen

Die Fußballer des MTV Dießen bezwingen Seeshaupt. Der Trainer lobt die Mannschaft. Kommenden Sonntag steht das Topspiel in der A-Klasse 5 an.

Die Fußballer des MTV Dießen marschieren weiter in Richtung Aufstieg in die Kreisklasse. Gegen Seeshaupt fuhren sie im heimischen Ammerseestadion den nächsten Sieg ein und setzten sich mit 3:0 (1:0) durch. Sie sind nun alleiniger Tabellenführer der A-Klasse 5.

„Das war ein sehr souveräner Auftritt von uns“, lobte MTV-Trainer Philipp Ropers sein Team. „Defensiv haben wir nichts zugelassen.“ Und in der Offensive habe sich seine Mannschaft zahlreiche Chancen erspielt, aber auch viele liegen gelassen. Für drei Tore reichte es trotzdem. „Damit können wir zufrieden sein“, lautete das Fazit des Trainers. Denn der Sieg sei absolut verdient gewesen. Die Führung hatte Luis Vetter (36.) nach einer feinen Einzelleistung besorgt. Mehr Tore fielen, trotz drückender Überlegenheit, bis zum Seitenwechsel nicht.

Dießen muss bei Verfolger Erling-Andechs ran

In der zweiten Halbzeit gestaltete der MTV das Ergebnis dann standesgemäß. Erst traf Ludwig Schranner nach einem Eckball (68.), dann besorgte Lucas Carvalho den 3:0-Endstand (83.). „Dass wir kein Gegentor kassiert haben, gibt uns vor dem Spitzenspiel natürlich Sicherheit“, sagte Ropers. Kommenden Sonntag (14 Uhr) ist Dießen nämlich beim TSV Erling-Andechs zu Gast. Dem gelang in Berg nur Unentschieden und der TSV liegt in der Tabelle nun zwei Zähler hinter dem MTV.

Begraben muss seine Aufstiegsambitionen hingegen wohl die Reserve der Dießener. Sie verloren das Spitzenspiel der C-Klasse 5 auf eigenem Platz gegen den Tabellenführer Seeshaupt II mit 0:3. „Seeshaupt war sehr gut aufgestellt und hat verdient gewonnen“, bilanzierte Coach Ropers. Sein Team habe ein ordentliches Spiel gemacht und versucht, kämpferisch dagegenzuhalten.

Durch Wechsel in der Halbzeitpause wollte der Trainer noch mal Schwung reinbringen. Aber da stand es bereits 0:2. Durch einen Fernschuss und einen verwandelten Strafstoß waren die Gäste komfortabel in Führung gegangen. In der zweiten Hälfte versuchte der MTV alles, doch der Anschlusstreffer wollte nicht fallen. Stattdessen boten sich zahlreiche Räume für den FC Seeshaupt, die er zum 3:0-Endstand nutzte. Drei Spiele vor Saisonende liegt Seeshaupt damit acht Zähler vor dem MTV. Dießen unterlag dem Tabellenführer in beiden direkten Duellen. (ak)

