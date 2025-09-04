Aikido-Summer-School: Japanische Gäste zu Besuch beim SC Riederau

Im Rahmen der „Aikido Summer School Bavaria 2025“ war kürzlich eine zwölfköpfige Delegation aus Japan, angeführt von Meister Takashima Sensei, bei der Aikido-Abteilung des SC Rierderau zu Gast. Die Gäste – darunter fünf Kinder, zwei Studierende und vier Erwachsene – erlebten neben dem Training ein abwechslungsreiches Programm: von Wanderungen in den Alpen über eine Bootsfahrt auf dem Ammersee bis zu Ausflügen nach München, Regensburg, Landshut und zum Schloss Neuschwanstein. Cornelia Schulze organisierte die Summer School federführend. Ein Höhepunkt war die Aikido-Vorführung im Dojo mit anschließenden Prüfungen und einem gemeinsamen Grillabend. Hierzu waren auch Vereinsvorsitzende Matthias Keller und Bürgermeisterin Sandra Perzul eingeladen, die die Bedeutung des Austauschs würdigten. „Es ist beeindruckend zu sehen, wie Sport über Ländergrenzen hinweg Freundschaften schafft und Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen begeistert“, sagte Perzul.

„Wir sind sehr stolz, dass wir als Abteilung des SC Riederau unsere Freunde aus Japan beherbergen konnten“, erklärt Moritz Krone, Abteilungsleiter Aikido. „Es war eine wunderbare Gelegenheit, Aikido als Kampfkunst und als Brücke zwischen Menschen und Kulturen zu erleben.“ Der Vereinsvorsitzende sagte: „Die Abteilung Aikido ist ein wichtiger Bestandteil unseres Vereins. Gerne wollen wir den Austausch mit unseren japanischen Freunden weiter fördern.“

Aikido ist eine japanische Kampfkunst, die auf Harmonie und Kontrolle setzt. Ziel ist es, Angriffe umzuleiten und ohne Gewalt zu neutralisieren. In Riederau wird der Yoshinkan-Stil praktiziert, der sich laut Mitteilung der Abteilung besonders für Gruppenunterricht geeignet ist. Wer Aikido ausprobieren möchte, ist außerhalb der Sommerferien zum Schnuppertraining eingeladen. Die Kinder trainieren mittwochs 18.30 bis 19.45 Uhr, die Erwachsenen montags 18.30 bis 19.45 Uhr und mittwochs 20 bis 21.30 Uhr in der Turnhalle des Ammerseegymnasiums in Dießen.