Bezirksliga: Raisting überwindet Betonabwehr des Gegners

Plus Die Fußballer des SVR haben viel Mühe gegen die extrem tief stehenden Gäste aus Berg. In der Schlussphase wird es noch einmal brenzlig. Der Klub baut seine Serie aus.

Der SV Raisting bleibt in der Erfolgsspur. Im Heimspiel gegen den MTV Berg brannte der SVR zwar kein offensives Feuerwerk ab, gegen den Vorletzten erarbeitete sich die Mannschaft von Trainer Hannes Franz aber immerhin einen 1:0 Erfolg, bei dem es die Gastgeber unnötig spannend machten.