Ammersee

07:02 Uhr

Brisantes Duell für Raistings Fußballer zum Jahresabschluss

Plus Raistings Fußballer empfangen vor der Winterpause den VfL Denklingen. Die Trainer haben zuletzt Meinungsverschiedenheiten. Die Partie steht diesmal unter anderen Vorzeichen.

Von Uschi Schuster Artikel anhören Shape

Mit einer richtig brisanten Partie verabschiedet sich der SV Raisting am Sonntag (14 Uhr, Raiffeisen-Arena) in die Winterpause. Der Verein vom Ammersee erwartet in der Bezirksliga Oberbayern Süd den VfL Denklingen zum Derby. Dabei haben sich die Vorzeichen im Vergleich zur Vorsaison geändert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .