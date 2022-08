Claudia Bregulla schafft Qualifikation für Weltmeisterschaft

Die Uttingerin Claudia Bregulla holt Titel sich beim Cross-Triathlon den Titel der deutschen Meisterin in ihrer Altersklasse. Dafür muss sie enorme Herausforderungen bewältigen.

Die X-Terra-Wettkämpfe sind die Königsklasse unter den Cross-Triathlons. Die Streckenlängen bei den Rennen betragen etwa 1,5 Kilometer Schwimmen, 36 Kilometer Mountainbike und 10 Kilometer Trailrun. Die sehr anspruchsvolle Strecke im Zittauer Gebirge mit 80 Prozent Singletrails auf Rad und Laufstrecke erfordern höchste Konzentration und Ausdauer, aber auch jede Menge Mut und Koordinationsvermögen – das alles hat die Uttingerin Claudia Bregulla erfolgreich unter Beweis gestellt.

Der Triathlon in Zittau um den Olbersdorfer See gehört zu den schwersten und anspruchsvollen Strecken unter den X-Terras. Bereits seit einigen Jahren nimmt Claudia Bregulla an diesem Wettkampf teil, und jedes Mal ist es eine Herausforderung. Die 1446 Höhenmeter auf der Mountainbikestrecke seien weniger das Problem, sagt sie, es seien die engen, kurvenreichen Abfahrten. Zudem verwandelte diesmal der einsetzende Dauerregen die Strecke in eine rutschige Matschlandschaft, daher stand der Respekt im Vordergrund.

Dementsprechend sei die Zeit mit 5:15 Stunden zu bewerten. Mit zwei kleinen Stürzen und einigen blauen Flecken kam Claudia Bregulla als Zweitplatzierte der AK 55 hinter einer Dänin ins Ziel. Dafür sicherte sie sich den deutschen Meistertitel in ihrer Altersklasse und qualifizierte sich für die X-Terra-Weltmeisterschaft. (AK)