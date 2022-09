Ammersee

vor 21 Min.

Der SV Raisting bleibt auswärts weiter ungeschlagen

Plus Fußball: Raisting reicht ein Treffer zum wichtigen Sieg bei Hellas München. Das goldene Tor erzielt der 19 Jahre alte Vizenz Wolf.

Aus wenig viel machen, war beim SV Raisting in der Corona-Saison 19/21 die Devise. In der letztlich abgebrochenen Spielzeit holte der SVR mit nur 28 erzielten Toren in 22 Partien den neunten Platz. Im Vorjahr klappte es mit dem Toreschießen deutlich besser. 57 Treffer und damit mehr als zwei im Schnitt pro Spiel standen zu Buche.

