Landkreis zeichnet erfolgreiche Raistinger Taekwondo-Kämpfer aus

Spitzenathleten hat die Taekwondo-Abteilung des SV Raisting in ihren Reihen. Sie werden vom Landkreis bei der Sportlerehrung ausgezeichnet.

Raistinger Sportler gehören zu den regelmäßigen Gästen bei der Sportlerehrung des Landkreis Weilheim-Schongau. Auch bei der diesjährigen Veranstaltung in der Peitinger Schloßberghalle waren einige Aktive unter den ausgezeichneten 71 Einzelsportlerinnen und -sportlern und 13 Mannschaften.

„Die letzten zwei Jahre waren eine besondere Herausforderung“, erklärte Franz Schlesinger, der Kreisvorsitzende des Bayerischen Landessportverbands (BLSV), aufgrund der erschwerten Trainings- und Wettkampfbedingungen durch Lockdowns und Schließungen von Sportstätten. „Sie alle haben das mit Bravour und Standhaftigkeit gemeistert“, lobte Schlesinger. „Sie haben das Beste aus der Situation gemacht“, ergänzte Hans Rehbehn, der als Pressesprecher des Landkreises die verhinderte Landrätin Andrea Jochner-Weiß vertrat. „Die Akteure im Sport sind enger zusammengerückt“, erkannte Rehbehn einen positiven Effekt aus der Pandemiezeit. „Sport trägt entscheidend dazu bei, unsere Gesellschaft zusammen zu halten“, betonte Rehbehn, ehe er zusammen mit Schlesinger die Auszeichnungen überreichte.

Raistingerin ist Deutsche Meisterin der U21

Zu den Geehrten gehörten auch die Taekwondo-Sportler Emily und Vincent Hörmann vom SV Raisting, die für ihre Erfolge bei den Deutschen Meisterschaften geehrt wurden. Emily erhielt vom Landkreis die Auszeichnung in Gold für den U21-Titel bei der deutschen Meisterschaft und ihr Bruder Vincent für Platz eins beim gleichen Wettbewerb in der A-Jugend. „Demnächst steht bereits wieder die bayerische Meisterschaft an, da wollen wir uns wieder für die nächste deutsche Meisterschaft qualifizieren“, berichtete das Geschwisterpaar.

Lesen Sie dazu auch