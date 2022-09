Dießen: Für Alexander Steffens zählt der olympische Gedanke

Plus Dießens Radrennsportler Alexander Steffens startet nach seiner Corona-Erkrankung bei der Weltmeisterschaft im Zeitfahren. Gleichzeitig endet eine Karriere.

Eigentlich hatte Alexander Steffens bei der Radsport-Weltmeisterschaft in Turin einen Platz unter den ersten Zehn im Zeitfahren angestrebt – daraus wurde nichts. Aber der Dießener kann sich mit einer Titelgewinnerin aus dem Landkreis freuen, für die es das letzte Rennen in ihrer langen Karriere war.