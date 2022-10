Dießens Fußballer beim Schlusslicht favorisiert

Die Fußballer des MTV Dießen sind bei der SG Antdorf/Iffeldorf gefordert und favorisiert. Das Hinspiel lief nicht nach Wunsch.

Nach dem Heimsieg am vergangenen Wochenende will das Kreisklassenteam des MTV Dießen am Sonntag ab 14 Uhr auswärts bei der SG Antdorf/Iffeldorf nachlegen. Das erste Duell der beiden Teams Mitte August endete 2:2-Unentschieden. Die SG hat seitdem keinen weiteren Punkt mehr geholt und steht mit vier Punkten abgeschlagen auf dem letzten Tabellenplatz. Der MTV braucht den Auswärtssieg, um weiter an den begehrten ersten drei Rängen – die berechtigt zur Teilnahme an der Meisterrunde –dranzubleiben. „Das wird trotz der Tabellensituation ein schwieriges Spiel“, betont Trainer Philipp Ropers.

Dießens Reserve spielt in Kinsau

Die Reserve des MTV tritt einen Tag vorher ab 13.15 Uhr in Kinsau an und will mit einem Sieg die Tabellenführung verteidigen. (AK)

