Taekwondo feiern Geburtstag mit Lehrgang und Großmeister

Taekwondo aus Dießen feiern ihr einjähriges Bestehen. Im Rahmen der Veranstaltung finden auch ein Lehrgang und eine Gürtelprüfung statt.

Laute Kampfschreie drangen vor Kurzem aus der Mehrzweckhalle in Dießen. Dort fand der Sommerlehrgang der Vidal Taekwondo Ammersee KTF Gruppe (Kang Taekwondo Family) statt, zu dem Meister Stefan Vidal eingeladen hatte. Der „Kiap“, koreanisch für Kampfschrei, ertönte vier Stunden lang aus den Kehlen der Teilnehmer.

Neben den eigenen Mitgliedern erschienen zahlreiche Teilnehmer aus Bayreuth, der einzigen weiteren KTF Schule in Bayern und ,trotz der langen Anreise, auch Gäste aus dem KTF-Hauptquartier in Hamburg. Sichtlich beeindruckt lauschten die Kinder zwischen den schweißtreibenden Trainingseinheiten den Ausführungen des Großmeisters des traditionellen Taekwondos aus Hamburg, , Shin Gyu Kang, zu verschiedenen Themen über Werte und Grundeinstellungen aus dem Taekwondo und der koreanischen Kultur. Gekrönt wurde dies mit Bruchtesten an Holzbrettern von einzelnen Kindern aus der Kindergruppe.

Dießener Taekwondo besteht Gürtelprüfung

Zudem bestand im Erwachsenenlehrgang Übungsleiter Christian Mallaun aus Dießen mit Bravour seine Gürtelprüfung zum 1. Kup ( Rotschwarz). Den ersten Teil hatte er im Juni in Hamburg bei einer Reise der Ammersee-Gruppe zu einem Intensivlehrgang bestanden. (AK)

