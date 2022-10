Dießens Fußballer bleiben mit Sieg oben dran in der Kreisklasse

Die Fußballer des MTV Dießen gewinnen in der Kreisklasse beim Schlusslicht. In der zweiten Halbzeit muss das Team vom Ammersee um den Erfolg bangen.

Kreisklassist MTV Dießen erarbeitete auswärts beim Schlusslicht, der SG Antdorf/Iffeldorf, den zweiten 1:2-Sieg in Folge und bleibt damit weiterhin in der Spitzengruppe. „Wir sind sehr gut in das Spiel gekommen und hätten zur Pause noch deutlicher führen müssen“, bilanzierte MTV-Trainer Philipp Ropers nach der Partie. „In der zweiten Halbzeit haben wir die Führung dann mit viel Einsatz verteidigt.“

Das Team vom Ammersee ging schon in der Anfangsphase durch einen Doppelschlag in Führung. Erst verwertete Yannik Friedrich in der dritten Spielminute eine Freistoßflanke von Raphael Anklam per Kopf, dann senkte sich nur fünf Minuten später ein Distanzschuss von Moritz Loh über den gegnerischen Torhüter ins Netz zum 2:0. Die Gastgeber spielten danach gut mit, die größeren Chancen hatten jedoch weiterhin die Dießener, die es allerdings verpassten, das Spiel noch vor der Pause zu entscheiden.

Gastgeber setzen Dießen nach der Pause unter Druck

In der zweiten Halbzeit drückte die SG auf den Anschlusstreffer und hatte viele Torabschlüsse, vor allem aus der zweiten Reihe. Der MTV hielt sich lange schadlos, musste dann zehn Minuten vor Schluss jedoch durch einen Strafstoß doch das 1:2 hinnehmen. In der Schlussphase musste Dießen noch einige brenzlige Situationen überstehen, brachte den aufgrund der ersten Hälfte insgesamt verdienten Auswärtssieg aber über die Zeit. „Wir haben unsere Pflicht erfüllt“, blickte Ropers nach Abpfiff schon auf das Heimspiel am Sonntag ab 14 Uhr gegen den SV Wielenbach. Dießen liegt mit fünf Siegen, drei Unentschieden und zwei Niederlagen auf dem dritten Platz der Kreisklasse 5. Tabellenführer Erling-Andechs hat zwei Punkte mehr und Wielenbach holte bislang 15 Punkte.

Die Zweite Mannschaft des MTV Dießen gewann beim SV Kinsau dank zweier später Treffer hochverdient mit 0:2, verteidigte damit die Tabellenführung und empfängt am Sonntag ab 16 Uhr den SV Wessobrunn-Haid zum Spitzenspiel. (AK)

