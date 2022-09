Dießens Fußballer grüßen von der Tabellenspitze

Den Fußballern des MTV Dießen gelingt die Revanche gegen Erling-Andechs. Zu einem günstigen Zeitpunkt setzt sich das Team vom Ammersee-Westufer ab.

Am vergangenen Sonntag konnten sich die Fußballer des MTV Dießen zuhause souverän mit 3:1 gegen den TSV Erling-Andechs durchsetzen. Durch den zweiten Sieg in Folge steht das Team vom Ammersee in der Kreisklasse 5 nun nach fünf Spieltagen mit neun Punkten – und immer noch ungeschlagen – an der Tabellenspitze. Den Platz hatte zuvor der Gegner inne. „Das Spiel war nicht einfach, unser Sieg aber absolut verdient“, sagte MTV-Trainer Philipp Ropers nach dem Abpfiff. „Wir haben defensiv wenig zugelassen und offensiv in den entscheidenden Momenten getroffen“.

Die Partie verlief wie erwartet von der ersten Minute an intensiv und ausgeglichen. Die Gäste hatten in der Anfangsphase sogar etwas mehr vom Spiel, ohne dabei aber richtig gefährlich zu werden. Im Laufe der ersten Halbzeit wurde der MTV besser und schlug kurz vor dem Pausenpfiff gleich doppelt zu. In der 42. Spielminute erzielte Nikolas Coso nach einem Freistoß von Ludwig Schranner und einer Vorlage von Sascha König das 1:0. Nur zwei Minuten später legte Sebastian Kropp nach überragender Vorarbeit von Moritz Loh mit einem wuchtigen Schuss unter die Latte das 2:0 nach. So ging es mit einem psychologisch wichtigen Vorsprung in die Halbzeit.

Elfmeter für Dießen sorgt für die Entscheidung

Nach der Pause ließ die Mannschaft erst zwei Möglichkeiten zur Entscheidung liegen, dann nutzten die Andechser nach 71 gespielten Minuten die einzige Unachtsamkeit in der Dießener Defensive zum 2:1-Anschlusstreffer. Doch das Team vom Ammersee-Westufer reagierte gut und Ludwig Schranner entschied nur wenige Minuten danach mit einem sicher verwandelten Elfmeter, nach Foul an Moritz Loh, mit dem 3:1 das Spiel. Somit ist die Revanche gelungen. Vergangene Saison war Erling-Andechs direkt in die Kreisklasse aufgestiegen, weil das Team am Ende ein Pünktchen mehr hatte. Dießen schaffte den Sprung in die Kreisklasse über die Relegation.

„Die Tabellenführung ist eine schöne Momentaufnahme, aber wir müssen unbedingt dranbleiben und weiter punkten“, richtete Ropers den Fokus auf das zweite Heimspiel in Serie am nächsten Sonntag gegen den TSV Benediktbeuern.

Die Reserve des MTV kam im Anschluss gegen den SV Apfeldorf nicht über ein 2:2-Unentschieden hinaus und will am kommenden Sonntag zuhause gegen den TSV Rott/Lech wieder zurück in die Erfolgsspur finden.

