Dießens Fußballer hoffen auf erfolgreiche Rückrunde

Die Fußballer des MTV Dießen sind am Sonntag auswärts bei Kochelsee-Schlehdorf gefordert. Im Hinspiel zwischen beiden Teams geht es am Ende turbulent zu.

Die erste Spielrunde in der Kreisklasse 5 ist gespielt und der MTV Dießen hat sich mit zwölf Punkten und dem dritten Tabellenplatz eine gute Ausgangsposition erarbeitet. Am Sonntag steht das erste Rückspiel auswärts beim FC Kochelsee-Schlehdorf an.

„Die Mannschaft hat in den bisherigen sieben Spielen gute Leistungen gezeigt, auf denen wir in der zweiten Spielrunde aufbauen wollen“, sagt MTV-Trainer Philipp Ropers. Das Hinspiel endete nach einer umkämpften Partie mit Führungswechseln und drei späten Treffern 3:3-Unentschieden. Das Team vom Ammersee drehte damals spät einen 1:2-Rückstand in eine 3:2-Führung, musste in der Nachspielzeit aber noch den Ausgleichstreffer hinnehmen.

Dießens Trainer ist mit der Trainingswoche sehr zufrieden

Diesmal wollen die Dießener nach einer sehr guten Trainingswoche und mit dem verdienten Auswärtssieg in Perchting im Rücken drei Punkte vom Kochelsee mitbringen. „In unserer engen Liga ist nach wie vor jedes Spiel und jeder Sieg enorm wichtig und so werden wir auch auftreten.“ Ropers und seine Mannschaft auch im zweiten Auswärtsspiel in Folge dreifach punkten.

Die Zweite Mannschaft des MTV steht nach der Hinrunde in der C-Klasse 5 an der Tabellenspitze und will den Abstand am Sonntag ab 13.15 Uhr im Derby auswärts beim FC Dettenschwang II ausbauen. Das Hinspiel endete nach einem intensiven und spannenden Duell mit einem 2:2-Unentschieden.

Lesen Sie dazu auch