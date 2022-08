Dießens Fußballer kämpfen um den ersten Sieg

Aufsteiger MTV Dießen ist noch ungeschlagen. Gegen Wielenbach wollen die Fußballer den ersten Sieg bejubeln. Der Trainer erklärt, was dafür nötig ist.

Mit drei Unentschieden hat die Kreisklassen-Team des MTV Dießen gezeigt, dass sie auch als Aufsteiger nur schwer zu schlagen ist. Nun brauchen die Kicker am Samstag ab 15.30 Uhr beim SV Wielenbach aber einen Sieg, um den Anschluss an die ersten drei Tabellenplätze zu halten.

„Wir hatten bisher immer viele gute, aber leider auch einige nicht so gute Phasen. Um in der Liga zu gewinnen, müssen wir noch konsequenter und konstanter werden“, sagt MTV-Trainer Philipp Ropers. Seit 2017 standen sich die Clubs in sieben Pflichtspielen gegenüber. Vier Spiele endeten mit einem Remis, zweimal gewann der MTV, einmal der SVW.

Bisherige Duelle zwischen Dießen und Wielenbach eng

Eines hatten alle Partien gemeinsam: Sie waren knapp und umkämpft. So auch in der abgebrochenen „Corona-Saison“ 2019/2021, in der Dießen dem am Ende souveränen A-Klassen-Meister Wielenbach die einzige Niederlage beibrachte. Nun treffen sich die Teams wieder. „Wir kennen Wielenbach gut. Das ist eine stabile und clevere Mannschaft“, sagt Ropers. „Trotzdem glauben wir an unsere Stärken und wollen den ersten Saisonsieg.“

Am Sonntag tritt die Reserve des MTV ab 13.15 Uhr in Wessobrunn an und will gegen den mit zwei Kantersiegen gestarteten Tabellenführer dagegenhalten. (AK)

