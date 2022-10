Ammersee

18:01 Uhr

Dießens Schützen starten mit Heimwettkampf in Bundesligasaison

Plus Das Luftgewehrteam der FSG Dießen trägt die ersten Wettkämpfe in der 1. Bundesliga vor eigenem Anhang aus. In der Aufstellung des Ammerseeteams ändert sich viel.

Von Karlheinz Fünfer

Gleich zu Saisonbeginn kommt es am Wochenende am Ammersee zum Stelldichein von zahlreichen internationalen und deutschen Schützenasse mit dem Luftgewehr. Der FSG Dießen wurde die Ausrichtung der Wettkämpfe für eine Gruppe der 1. Bundesliga Süd übertragen. Dabei treffen die Gastgeber mit stark veränderter Aufstellung in der umgebauten Mehrzweckhalle auf den letztjährigen Vizemeister Prittlbach und auf Brigachtal. Jede der sechs eingeteilten Mannschaften bestreitet am Samstag und Sonntag je einen Wettkampf.

