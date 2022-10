Fassungslosigkeit über Niederlage bei MTV-Fußballerinnen

Unnötige Pleite für die Damen des MTV Dießen in der Bezirksoberliga. Der Trainer trauert den vielen vergebenen Chancen nach.

Einzig eine schläfrige und unkonzentrierte Anfangsphase müssen sich die Fußballerinnen des MTV Dießen vorwerfen, denn mit dem ersten Angriff nach nicht einmal einer Minute gingen die Gastgeberinnen vom FC Langengeisling gegen gedanklich noch in der Kabine weilende Gäste durch Michelle Refeld in Führung. Fortan kontrollierte der FC mit viel Selbstvertrauen und schönen Ballstafetten durch das Mittelfeld das Geschehen, Dießen kam schwer in Tritt. Nach 20 Minuten dann ein Riesenaufreger: Zoe Klein schickte Andrea Bichler, die den Ball in vollem Tempo an der Torhüterin vorbeilegte und von den Beinen geholt wurde, der Elfmeterpfiff blieb zur Verwunderung der Dießenerinnen aber überraschend aus. Dennoch kam der MTV zum Ausgleich. Zoe Klein bediene die gerade eingewechselte Leni Bonomo, die mit ihrem ersten Ballkontakt zum 1:1 einschob (30.). Doch noch vor der Pause legten die Gastgeberinnen wieder vor, nach einem Querschläger in der Dießner Hintermannschaft staubte Julia John ab (36.).

Starker Auftritt Dießen nach der Pause

Im zweiten Abschnitt kippte das Spiel und das Team von Coach Nico Weis sammelte Torchance um Torchance. Zoe Klein scheiterte gleich drei Mal in wenigen Minuten, kurz darauf legte Klein quer auf Bichler, aber Langengeislings Torhüterin hielt erstklassig. Es folgte die nächste Riesenchance: Bichler flankte auf Klein, die eine Gegenspielerin stehen ließ und aus zehn Metern zentrale Position Zentimeter am Tor vorbeischoss. So ging es weiter. Die Liste der ausgelassenen Chancen wurde auch danach immer länger. Langengeisling meldete sich nach 70 Minuten zurück und konterte nun immer wieder, scheiterte mehrfach knapp wegen Abseits.

So blieb es bis in die Schlussminuten spannend. Julia Stapffs Schuss lenkte die Torhüterin über die Latte, es folgten weitere Chancen in der Nachspielzeit. Noch mal schönes Zuspiel von Breitenberger auf Zoe Klein, die schon an der Torhüterin vorbei in vollem Tempo wegrutscht und den Ball nicht im Netz unterbringen kann. Dann war Schluss.

„Unfassbar, dass wir hier nichts mitnehmen konnten. Eine wirklich bittere und unnötige Niederlage,“ haderte Coach Nico Weis nach dem Spiel. Die nächste Gelegenheit, es besser zu machen wartet am kommenden Samstag auf die Dießenerinnen beim Heimspiel gegen Hebertshausen. (AK)

