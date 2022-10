Hitziges Fußballderby zwischen Penzberg und Raisting

Plus Viele Tore und je zwei Platzverweise und Elfmeter beim Fußballspiel zwischen Penzberg und Raisting in der Bezirksliga. Wie der SVR-Trainer die Partie bewertet.

Zweimal Rot, zwei Elfmeter und sechs Tore. Im Derby zwischen dem FC Penzberg und dem SV Raisting in der Bezirksliga Oberbayern war ordentlich etwas geboten. Sieger im Landkreisvergleich gab es am Ende keinen, da der SVR sich deutlich steigerte.