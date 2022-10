Ammersee

27.10.2022

Klare Pleite und deutlicher Sieg für Raistings Schützen

Die Raistinger Luftpistolenschützen haben in der 2. Bundesliga nun 4:4 Punkte.

Plus Raistings Schützen mit der Luftpistole sammeln weitere Punkte in der 2. Bundesliga. Das Team besiegt einen Gegner, der zuletzt oft die Oberhand in den Duellen behielt.

Von Karlheinz Fünfer

Extrem unterschiedliche Resultate gab es beim zweiten Wettkampfwochenende in der 2. Bundesliga Süd für die Raistinger Pistolenschützen. Gegen Spitzenreiter FSG Kempten setzte es an den eigenen Ständen ein 1:4. Dafür hielt sich das Quintett mit einem 5:0 über Unteriglbach schadlos.

