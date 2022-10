Raisting kämpft um Anschluss zu Teams an der Tabellenspitze

Der SV Raisting ist im Heimspiel gegen ein Team vom Starnberger See Favorit. Dem Trainer des Bezirksligisten fehlen einige wichtige Spieler.

Seit vier Spielen ist der SV Raisting in der Bezirksliga ungeschlagen. Zehn Punkte aus drei Siegen und einem Unentschieden sammelte der SVR damit im September. Die Mannschaft von Spielertrainer Hannes Franz verbesserte sich dadurch in der Tabelle bis auf Platz sechs. Der Abstand auf das Spitzenquartett ist mit vier Punkten auf Rang vier aber immer noch recht groß. Wenn die Konkurrenz mitspielt und die Raistinger am Sonntag (15 Uhr) beim Heimspiel gegen den MTV Berg seine Hausaufgaben erledigt, könnte der Rückstand aber kleiner werden.

Raisting hat eine ausgeglichene Bilanz gegen Berg

Auf dem Papier ist die Aufgabe gegen das Team vom Starnberger See für den SVR durchaus lösbar. Die Berger haben erst zwei Siege auf dem Konto und dümpeln damit im Tabellenkeller auf dem vorletzten Platz. Die Bilanz der letzten Jahre spricht für die Raistinger, die drei Heimspiele in Folge gegen Berg gewannen. Auswärts setzte es beim MTV aber im Gegenzug auch drei Niederlagen.

Personell kann Franz beim Heimauftritt erneut nicht aus dem Vollen schöpfen. Unter anderem fehlen die verletzten Viktor Neveling und Mathias Sedlmeier. Sinan Grgic ist noch im Urlaub.

