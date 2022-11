Raistings Fußballer überraschen den Favoriten

Plus Raistings Trainer beweist beim Gastspiel bei der SpVgg Haidhausen mal wiederein glückliches Händchen. Das Team steht im gesicherten Mittelfeld der Bezirksliga.

Haidhausen gehörte in der Vergangenheit nicht unbedingt zu den Lieblingsgegnern des SV Raisting. Die letzten drei Vergleiche mit dem Team aus der Landeshauptstadt verlor der SVR. Im vorletzten Spiel vor der Winterpause gelang der Bezirksligatruppe von Spielertrainer Hannes Franz nun aber erstmals ein Teilerfolg gegen den SpVgg durch das 1:1 in München. „Das ist für uns ein gewonnener Punkt und über 90 Minuten auch ein verdienter“, urteilte Franz nach dem Auftritt beim favorisierten Tabellenvierten, dem sein Team noch im Hinspiel mit 2:4 unterlag, zufrieden.