Raisting reist zu brisantem Bezirksligaduell in Penzberg

Am Samstag gastiert der SV Raisting in Penzberg. Das Bezirksligaspiel ist ein Landkreisderby und birgt wegen eines Wechsels vor der Saison Brisanz.

Ein Duell mit besonderer Brisanz wartet am Samstag (14.30 Uhr) auf den SV Raisting. Die Truppe um Spielertrainer Hannes Franz gastiert beim FC Penzberg, der nicht nur Landkreisrivale ist. Der FCP verpflichtete vor der Saison SVR-Torjäger Denis Grgic, was für Verstimmung bei den Raistingern sorgte. Obwohl der SVR seinen besten Torschützen der letzten Spielzeit verlor, stehen sie in der Tabelle vor dem FCP. Durch fünf Spiele in Folge ohne Niederlage verbesserten sich die Raistinger auf Rang fünf. Die Penzberger, gegen die der SVR in der Vorsaison ein Duell gewann und eines verlor, rangieren mit zwei Punkten Rückstand auf Platz sechs.

Kommt es in Penzberg zum Bruderduell?

Im Kader muss Franz gegenüber dem 1:0-Sieg zuletzt gegen Berg keine großen Änderungen vornehmen, da alle Spieler der Vorwoche zur Verfügung stehen. Zusätzlich ist Sinan Grgic aus dem Urlaub zurück, was ein Duell mit seinem Bruder Denis möglich machen würde. Allerdings ist der Penzberger Torjäger angeschlagen, sodass ein Einsatz unwahrscheinlich erscheint.

