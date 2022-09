Raisting will bei Hellas München Selbstvertrauen tanken

Die Fußballer von Bezirksligist Raisting wollen in München die nächsten Punkte sammeln. Der Gegner überrascht zuletzt.

Kein schönes Spiel, aber wenigstens drei Punkte. Das war die Bilanz des SV Raisting zuletzt beim ersten Heimerfolg in dieser Saison gegen den TSV Großhadern in der Bezirksliga. Einen Schönheitspreis wird es vermutlich auch am Sonntag ab 12.45 Uhr nicht geben, wenn der SVR zur ungewohnten Mittagszeit bei Hellas München aufläuft.

Der Aufsteiger aus der Landeshauptstadt, bei dem es im Sommer, ähnlich wie bei den Raistingern, einen großen personellen Umbruch gab, rangiert punktgleich mit der Truppe von Spielertrainer Hannes Franz auf Rang zwölf. „Das Spiel ist genauso wichtig wie zuletzt gegen Großhadern“, betont Franz, der hofft, dass seine Truppe durch den Heimdreier Selbstvertrauen für die schwere Aufgabe bei den kampfstarken Griechen getankt hat. Hellas kassierte deutliche Niederlagen gegen Neuhadern, Haidhausen und Denklingen.

Hellas München siegt überraschend gegen Murnau

Dann überraschten die Münchner aber auch mit dem Heimsieg gegen Murnau. Zuletzt gewann der FC in Neuried mit 2:1 und gegen Aubing gab es ein Unentschieden. Bester Torschütze bei den Griechen, gegen die die Raistinger Fußballer erstmals ein Pflichtspiel absolvieren, ist aktuell Sadiq Baba Kyari mit bereits vier Treffern.

