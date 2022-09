Ammersee

Raistings Fußballer besiegen den Heimfluch

Plus Das Team des SV Raisting geht in der Bezirksliga ersatzgeschwächt und verunsichert in die Partie gegen Großhadern. Der Trainer ist danach erleichtert.

Von Uschi Schuster

Der Heimfluch ist gebrochen. Gegen den TSV Großhadern holte der SV Raisting zuhause den ersten Sieg. „Das war extrem wichtig, jetzt haben wir den Anschluss zum Mittelfeld hergestellt“, fiel SVR-Spielertrainer Hannes Franz nach dem 2:0 gegen den bis dahin punktgleichen TSV ein Stein vom Herzen. Wobei sein Team nach wie vor große Probleme hatte.

