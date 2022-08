Ammersee

11:01 Uhr

Raistings Kicker wollen in der Bezirksliga nachlegen

Plus Nach dem Sieg gegen den Spitzenreiter wartet der nächste schwere Gegner auf Raisting. Die Fußballer wollen vor den eigenen Fans nachlegen.

Von Uschi Schuster

Groß war die Erleichterung bei den Fußballern des Bezirksligisten SV Raisting nach dem ersten Saisonsieg am vergangenen Wochenende beim TSV Neuried. Jetzt will die Truppe um Spielertrainer Hannes Franz am Sonntag (15 Uhr) den Schwung ins Heimspiel gegen Bad Heilbrunn mitnehmen und nachlegen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen