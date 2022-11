Raistings Trainer beweist gutes Händchen mit Einwechselspieler

Plus Die Fußballer des SV Raisting steigern sich nach einer schwachen ersten Halbzeit. Beim Team vom Ammersee wird der Erfolg eingewechselt.

Zwei Gesichter in den beiden Halbzeiten zeigte der SV Raisting im Heimspiel gegen den FC Deisenhofen U23. Nach einer offensiv ganz schwachen ersten Hälfte steigerte sich der SVR nach der Pause deutlich. In Verbindung mit einer stabilen Defensive ergab das einen 2:0-Sieg gegen den Aufsteiger.