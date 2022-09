Raistings Traum vom Pokalendspiel platzt

Raistings Fußballer verlieren mit 0:2 beim Kreisklassisten Gröbenzell. Eine Szene ist spielentscheidend. Am Samstag steht ein wichtiges Bezirksligaspiel auf dem Programm.

Im Halbfinale war Schluss. Beim SC Gröbenzell musste sich der SV Raisting aus dem Pokal verabschieden. Der Bezirksligist, der allerdings nur mit der verstärkten zweiten Garnitur antrat, unterlag dem SC mit 0:2.

„Die Niederlage geht in Ordnung“, urteilte Roland Perchtold, der Coach der zweiten SVR-Mannschaft, der das Team betreute. Das bestand bis auf Sinan Grgic, John Schneider Mendoza und Torhüter Thomas Höringer ausschließlich aus Spielern der Reserve, die in der A-Klasse spielt. „Priorität hat die Liga und da wollten wir keine weiteren Verletzungen riskieren“, begründete Perchtold die Entscheidung, die erste Garnitur aus der Bezirksliga weitgehend zu schonen, schließlich fehlten zuletzt bereits fünf Stammspieler.

Raisting kassiert kurz vor und nach der Halbzeit Gegentore

Beim Kreisklassisten begann der SVR gut. Alex Schappele (15.) verpasste den Führungstreffer nur knapp. Wenig später verzog Pascal July (24.). „Dann hätten wir einen klaren Elfmeter bekommen müssen“, ärgerte sich Perchtold, nachdem ein Gröbenzeller Abwehrspieler den Ball mit Hand im Liegen festhielt, die Pfeife des Unparteiischen aber stumm blieb. Stattdessen gerieten die Gäste kurz vor dem Wechsel in Rückstand. „Da fehlte die Abstimmung in unserer Abwehr“, grummelte Perchtold nach dem 0:1 durch Lysander Weiß (41.). Erneut Weiß nutzte unmittelbar nach dem Wechsel einen Konter, um auf 0:2 (52.) zu erhöhen. Wenig später kassierte Schneider Mendoza nach einer Tätlichkeit die Rote Karte (58.). „Damit war das Spiel gelaufen“, konstatierte Perchtold. Gröbenzell hatte in Überzahl keine größeren Probleme den Pokalsieg nach Hause zu fahren. Im Finale wartet jetzt der FC Penzberg, der sich am Tag zuvor in Otterfing mit 5:1 durchsetzte.

Am morgigen Samstag, steht ab 15 Uhr für den Tabellenzehnten Raisting das wichtige Bezirksligaspiel beim SC Unterpfaffenhofen-Germering (Rang 13) auf dem Programm. Ein Sieg würde für etwas Luft zu den Abstiegsplätzen sorgen. (Fotos: Uschi Schuster)

