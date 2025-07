Ammersee-Ruderer auf dem Podium der Bayerischen Meisterschaften

Bei den bayerischen Rudermeisterschaften 2025 auf dem Main in Schweinfurt zeigten sich die Ammersee Ruderer Nicolas Kretschmann und Dr. Jürgen Schüppel in starker Form und konnten sich in mehreren Wettbewerben im Masters-Bereich behaupten. Gegen ein starkes Teilnehmerfeld setzten sie sowohl im Einer, Doppelzweier als auch im Doppelvierer ein Ausrufezeichen.

Den Beginn machte Nicolas Kretschmann im Masters-Einer der Altersklasse 50 und erreichte im stark besetzten Feld mit dem dritten Platz das erste Podium. Mit einer Zeit von 3:44,24 Minuten über 1000 Meter musste er sich nur Stefan Hamels (Münchener Ruder-Club) und Ralf Goldbrunner (Straubinger RC) geschlagen geben.

Im Masters-Doppelzweier startete Kretschmann gemeinsam mit seinem Partner Schüppel in der Altersklasse 55 und das Boot musste sich erstmal über einen Vorlauf für das Finale qualifizieren. Das Finale war dann bis 800 Meter noch vollkommen offen und das Duo erkämpfte sich schließlich mit einer Zeit von 3:27,90 Minuten den vierten Platz, nur eine Sekunde hinter dem Straubinger RC und in Schlagweite zu den beiden Spitzenplätzen (Würzburg und Ingolstadt).

Zwischen dem Vorlauf und dem Finale im Doppelzweier hatten die beiden Ruderer im Masters-Doppelvierer in einer Renngemeinschaft mit dem Straubinger RC noch einen weiteren Einsatz. Gemeinsam mit Wilfried Feirer und Ralf Goldbrunner holten sie dritten Platz in einer Zeit von 3:13,61 und Kretschmann damit das zweite Podium. Die Renngemeinschaft hatte am Tag vor dem Meisterschaften ihr erstes gemeinsames Training absolviert.

„Wir sind mit unseren Ergebnissen sehr zufrieden“, resümierte Kretschmann nach dem Wettkampfwochenende. „Die Rennen waren noch besser besetzt, als im vergangenen Jahr in München und wir haben gezeigt, dass wir auch im bayerischen Vergleich vorne mitrudern können“ ergänzt sein Partner Schüppel. (AZ)