Ammersee

vor 36 Min.

Schwerer Gegner für Raistings Fußballer

Plus Der SV Raisting muss zu einem der Topteams in der Bezirksliga Oberbayern Süd. Das hat einen sehr torgefährlichen Spieler.

Von Uschi Schuster Artikel anhören Shape

Im Fußballkreis Zugspitze verabschiedeten sich die unterklassigen Teams bereits am letzten Wochenende mit wenigen Ausnahmen in die Winterpause. Es gibt nur noch einige Nachholspiele. In der Bezirksliga Süd müssen die Mannschaften aber noch zweimal ran vor der Winterpause. Und die beiden letzten Partien des Jahres für den SV Raisting haben es noch richtig in sich.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .