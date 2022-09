Die starke Abwehrleistung des SV Raisting wird belohnt

Plus Die ersatzgeschwächten Raistinger Fußballer halten gegen Garmisch-Partenkirchen die Null und erkämpfen sich ein Remis. Warum es sich für SVR-Spielertrainer Hannes Franz dennoch wie ein gewonnener Punkt anfühlt.

Eine starke Abwehrleistung legte der SV Raisting im Heimspiel gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen hin. Die Belohnung dafür war ein hart erkämpftes torloses Remis gegen den Landesliga-Absteiger.