Der SV Raisting will den Heimfluch besiegen

Plus Raistings Fußballer haben bislang keines der drei Spiele auf eigenem Platz gewinnen können. Gegen Großhadern soll es klappen, doch deren Resultate lassen aufhorchen.

Nach den Duellen in den letzten Wochen gegen die Spitzenteams aus Bad Heilbrunn, Neuried und Denklingen warten auf den SV Raisting an den nächsten beiden Spieltagen Gegner aus der unteren Tabellenhälfte.