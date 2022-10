Dießens Fußballerinnen unter Schock: Todesfall wirkt nach

Ein Todesfall erschüttert die Fußballerinnen des MTV Dießen. Das Team von Trainer Nico Weis steht nach 14 Tagen Pause gegen Höhenrain wieder auf dem Platz.

Nach 14 Tagen Pause war es für die Fußballerinnen des MTV Dießen wichtig, wieder auf dem Platz zu stehen. Trainer Nico Weis war mit dem Auftritt seiner Mannschaft sehr zufrieden und klärte danach auf: „Wir hatten vor zwei Wochen einen schrecklichen Todesfall in unserer Mitte, die Mannschaft und unser Umfeld stehen immer noch unter Schock.“ Wie der Dießener Coach gegenüber unserer Redaktion mitteilt, war eine Person aus dem Umfeld der Mannschaft bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen. "Mehr möchte ich dazu nicht sagen", so Weis.

Gegen starke Gastgeberinnen aus Höhenrain schaffte es das Team, in der Partie der Bezirksoberliga kompakt zu stehen und ließ, auch wenn es 2:1 ausging, wenig zu. Leni Bonomo hatte nach einer Flanke von Julia Stapff die Chance, den MTV in Führung zu bringen. Zunächst parierte Höhenrains Keeperin, den Nachschuss jagte Bonomo knapp über das Tor. Nach einer Viertelstunde die Führung für den FSV. Mitte der ersten Hälfte traf Maria Breitenberger nach einem Freistoß von Julia Stapff per Kopf zum 1:1. Kurz vor der Pause gerieten die Dießenerinnen jedoch durch einen Foulelfmeter wieder in Rückstand.

Dießen gelingt Ausgleich nicht mehr

Im zweiten Abschnitt verlagerte sich das Spielgeschehen fast zwischen die Strafräume. Beide Defensivreihen machten einen soliden Job. Die besten Gelegenheiten für den MTV Dießen waren Standardsituationen, ein Tor wollte aber nicht mehr gelingen. Am Samstag gastiert der SV Saaldorf beim MTV Dießen, Anstoß ist um 15 Uhr. (AK)