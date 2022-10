Verdienter Sieg für Dießens Fußballer

Die Fußballer des MTV Dießen gewinnen in der Kreisklasse gegen Penzberg. Sie können sich dabei besonders auf ihre Defensive verlassen.

Die Herren des MTV Dießen zeigten sich auf heimischen Platz gut erholt von der Niederlage am Kochelsee am Spieltag zuvor und gewannen gegen den ESV Penzberg verdient mit 2:1.

„Die äußeren Bedingungen waren für beide Mannschaften nicht einfach“, sagte MTV-Trainer Philipp Ropers nach dem Spiel. „Wir haben das aber gut angenommen und uns verdient durchgesetzt.“ Das Team vom Ammersee bestimmte die erste Halbzeit und ging folgerichtig nach einer Viertelstunde im Anschluss an einen Freistoß von Ludwig Schranner durch Moritz Loh mit 1:0 in Führung. Nur knapp zehn Minuten später musste die Mannschaft durch einen unhaltbar abgefälschten Schuss aber den Ausgleich hinnehmen.

Nach dem Seitenwechsel überstanden die Dießener eine kleine Druckphase der Penzberger und erzielten nach Ballgewinn von Loh und Vorlage von Nikolas Coso mit einem starken Abschluss von Dominik Wagner den erneuten Führungstreffer. Im Anschluss verpasste es der MTV mehrmals, den Spielstand auszubauen, ließ aber auch keine Chance der Gäste zu und sicherte sich den Heimsieg.

Der MTV Dießen hatte das Heimspiel gegen Penzberg über weite Strecken gut im Griff und gewann verdient. Foto: Sebastian Achhammer

„Die drei Punkte waren wichtig, um oben mit dabei zu bleiben. Das müssen wir nun nächste Woche bestätigen“, richtete Ropers den Blick direkt auf das Auswärtsspiel am kommenden Sonntag bei der SG Antdorf/Iffeldorf.

Die Reserve des MTV war am vergangenen Wochenende spielfrei und will sich am kommenden Samstag um 13.15 Uhr auswärts in Kinsau den nächsten Sieg erspielen. (AK)

