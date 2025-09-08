Bayerischer Fußballverband zeichnet Dießens Spielertrainer für seine Fairness aus

Dießens Spielertrainer Philipp Ropers, der auch BFV-Verbandstrainer ist und die höchste Qualifikationsstufe für Nachwuchstrainer erfolgreich absolviert hat, bewahrte Ende Juli im Pokalspiel beim FC Weil einen Gegenspieler vor einem Platzverweis. Für diese Aktion wurde er jetzt im Rahmen der Aktion „Fair ist mehr“ des Bayerischen Fußball-Verbandes als Monatssieger Juli ausgezeichnet.



Der Start in die Partie der zweiten Runde des Toto-Pokals auf Kreisebene hätte bei einer frühen 2:0-Führung kaum besser laufen können für den MTV. Als Mitte der ersten Hälfte ein Weiler Kicker vermeintlich mit einer Roten Karte vom Feld musste, schien die Begegnung bereits entschieden. Nach einem intensiven Zweikampf hatte es ein Gerangel und einen Wortwechsel zwischen zwei Spielern gegeben, wobei der Schiedsrichter eine Beleidigung seitens des Weiler Akteurs wahrgenommen hatte. Fälschlicherweise – wie der nahe am „Tatort“ stehende Philipp Ropers aufklärte, der mit seinem Team damit auf den Vorteil einer über einstündigen Überzahl verzichtete.

Dießen verliert die Partie noch mit 4:5 gegen Weil

In dieser verbleibenden Spielzeit gelang es dem FC Weil dann, das Spiel zu drehen. Kurz vor Ende stand es 4:4, als die Hausherren in der 87. Spielminute zur Führung trafen und mit dem Treffer zum 5:4 den Einzug in die nächste Toto-Pokal-Runde perfekt machten. Schiedsrichter Bektas Adiyeke vermerkte die sportliche Geste im elektronischen Spielbericht (ESB) und ermöglichte damit, dass diese bei „Fair ist mehr“ aufgegriffen werden konnte. Fabian Ophoven, BFV-Funktionär im Fußballkreis Zugspitze, nutzte das erneute Aufeinandertreffen zwischen Dießen und Weil – dieses Mal in der Kreisklasse –, um sich bei Philipp Ropers für dessen Geste zu bedanken. Er überreichte die Fair-Play-Urkunde, das „Fair ist mehr“-Handtuch und das Monatssieger-Präsent, einen Gutschein für den DFB-Fanshop. Ophoven betonte, dass Ropers seine Vorbildfunktion, die ihm als Spielertrainer im Verein, aber auch als Verbandsmitarbeiter im Bereich Trainerausbildung zukommt, voll erfüllt hat. „Ich bin grundsätzlich jemand, der jedes Spiel immer unbedingt gewinnen will und dabei auch fair, aber hart spielt. In diesem Fall war es aus meiner Sicht aber die richtige Entscheidung, die Rote Karte zurücknehmen zu lassen und damit einen Feldverweis und eine Sperre für den Gegenspieler zu verhindern“, so Ropers. Zum einen sei in dieser Situation keine rotwürdige Beleidigung gefallen und zum anderen seien der FC Weil und seine Spieler in den vergangenen Jahren durch eine sehr große Fairness aufgefallen, insbesondere in der sportlich äußerst schwierigen letzten Saison. (AZ)