24-Stunden-Regatta auf dem Ammersee ist nicht nur sportlich ein Erlebnis

Einmal um den ganzen Ammersee, und das 24 Stunden lang, bei Tag und Nacht, Wind und Flaute – die legendäre 24-Stunden-Regatta des Segelclubs Landsberg a. Lech (SCLL) hat auch in diesem Jahr wieder gezeigt, warum sie zu den größten und stimmungsvollsten Segelereignissen am See gehört.

Rund 80 Boote gingen pünktlich um 12 Uhr mittags in Sankt Alban an den Start. Ihr Ziel: innerhalb von 24 Stunden so viele Runden wie möglich um den See zu drehen. Der Kurs führte dabei von Sankt Alban über vier Bojen in Schondorf, am Rieder Eck, in Herrsching und wieder zurück nach Sankt Alban. Die Regeln erinnern an das berühmte 24-Stunden-Rennen von Le Mans – nur dass hier nicht Motoren heulen, sondern sich Segel im Wind blähen und Boote durchs Wasser gleiten. Wer am Ende die längste Strecke geschafft hat, gewinnt.

Nachts entfaltet sich auf dem Ammersee eine besondere Magie

Dieses Jahr erwartete die Teilnehmer perfekte Bedingungen: Kein Regen, ein wenig Flaute am Tag, mäßiger und ungefährlicher Wind in der Nacht - das Mondlicht half den Crews, sich im Dunkeln mit GPS und Kompass zu orientieren. Die besondere Magie dieser Regatta entfaltet sich, sobald die Sonne hinter den Hügeln im Westen verschwindet. Dann wird es still auf dem See, die Ausflugsboote verschwinden, und zurück bleiben nur die Regattateams, deren Boote wie dunkle Schatten lautlos über das schwarze Wasser gleiten.

Die Teilnehmer werden bei der Wertung in verschiedene Klassen eingeteilt

Pünktlich um 12 Uhr mittags am nächsten Tag war Schluss. Die beiden schnellsten Boote schafften etwas mehr als fünf Runden und haben den Gesamtsieg mit einem spannenden Matchrace unter sich ausgemacht. Aber auch alle anderen Crews kämpften bis zum Schluss in Ihren Gruppen um gute Platzierungen und die Gruppensiege. Denn die sehr unterschiedlichen Yachten wurden in neun Gruppen unterteilt je nach ihrem Geschwindigkeitspotential. Die Gesamtwertung nach der Anzahl der umrundeten Bojen hat Tim Wechsler auf einer J/80 mit dem Bootsnamen Jay gewonnen. Zusätzlich hat Wechsler auch noch die Sonderwertung nach der YST-Strecke als erster abgeschlossen. Aber auch die Wertung nach der ersten Runde ist interessant, da dort Harry Kempf mit einer Shark 24 namens Mareva die Nase vorn hatte. Bei einer Sonderwertung für die Boote mit der YST-Einwertung 113+ ging Michael Striffler - ebenfalls auf einer Shark 24 - mit dem orginellen Namen „meinz“ als erster durch Ziel. (AZ)