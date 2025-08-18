Chancenwucher und drei Tore nach Standards für den MTV Dießen

Ersatzgeschwächt musste der FC Hofstetten in der Kreisklasse gegen Dießen antreten: „Mir haben sieben Stammspieler gefehlt und ich musste eine ganz neue Startelf stellen“, sagte FCH-Trainer Julian Birkner. Dafür habe es sein Team gar nicht schlecht gemacht. Dießen, das zum Auftakt der Saison in Finning gewonnen hatte, vergab einige gute Chancen, spielte aber auch seine Qualitäten aus und nutzte die Chancen im Gegensatz zur Heimelf.

Die Mannschaft des MTV vergab viele Torchancen aus dem Spiel heraus, traf dafür aber dreimal nach Standards. Erst verlängerte Sascha König eine Freistoßflanke von Philipp Ropers und dann ein Gegenspieler einen Eckball von Moritz Loh ins Tor. Zum Endstand traf wieder König per Abstauber nach Freistoß von Ropers und Abschluss von Toni Ettenhuber.

Für die Zweite Mannschaft erzielte Younes Kasdi am Donnerstag bei der 1:4-Niederlage gegen Lengenfeld/Stoffen II den Ehren- und Moritz Loh nach Vorlage von Balthasar Rudat am Sonntag gegen Hofstetten II den 1:0-Siegtreffer. Am kommenden Wochenende spielt die Zweite am Sonntag um 13.15 Uhr beim SV Erpfting, das Spiel der Ersten beim TSV Geltendorf wurde verlegt. (AZ)