Lokalmatador nutzt die optimalen Bedingungen beim Ammersee-Triathlon

Der Dreikampf am Ammersee wird immer beliebter. Im vergangenen Jahr kratze der Triathlon-Traditionsbewerb in Dießen noch knapp an der 500er-Marke. Heuer waren 620 Teilnehmer in den verschiedenen Bewerben beim Ammersee-Triathlon gemeldet. „Das ist der Hammer, ein neuer Rekord, weil es in allen Kategorien Zuwächse gab. Wir hatten ja eigentlich eine Begrenzung auf 500, wir haben dann aber noch kurzfristig die Anzahl der Plätze erweitert“, berichtete Jörg Fürtig, der Vorsitzende des ausrichtenden SC Riederau mehr als zufrieden.

