Triathlet Dominic Wimmer muss beim Ironman in Klagenfurt der Hitze Tribut zollen

Harter Tag für Dominic Wimmer beim Ironman Austria: Der Triathlet aus Dießen war zwischenzeitlich sehr gut im Rennen, musste dann jedoch den hohen Temperaturen von 35 Grad Tribut zollen. Das Schwimmen über 3,86 Kilometer lief für ihn noch nach Maß. Nach 63 Minuten war er wieder an Land und machte sich als 14. in seiner Altersklasse auf den ersten 90 Radkilometern auf den Weg in Richtung Top-Ten.

Doch mit steigendem Thermometer schwanden die Kräfte und die Beine wurden schwer. „Ab Mitte der zweiten Radrunde wurde ich gefühlt durchgereicht. Das war extrem bitter“, so Wimmer. Nach 5:22 Stunden hatte er die 180 Radkilometer mit fast 1800 Höhenmetern beendet. „Ich war aufgrund der Hitze total platt, wollte aber unbedingt das Rennen zu Ende bringen, um im Ziel mit meinem Sohn abzuklatschen und ihm die Medaille zu überreichen“, so der 42-Jährige, der für den Marathon quälend lange 3:52 Stunden benötigte.

Aufgeben ist für Dominic Wimmer keine Option

Mit einer Gesamtzeit von 10:29 Stunden finishte er in seiner Altersklasse auf Rang 43 von 245 Männern und wurde im Gesamtfeld 267. von knapp 2000 Athleten, die das Ziel erreichten. „Das war natürlich nicht das Ergebnis, das ich mir nach den bisherigen Saisonleistungen erhofft hatte. Aber ich habe das Rennen dank einer eisernen Willensleistung ins Ziel gebracht.“ Und am Ende konnte sich der Athlet vom Post SV Weilheim mit Sohn Louis und Familie im Ziel freuen. (AZ)