Der Volleyball-Nachwuchs kann sich beim TSV Schondorf ausprobieren und bekommt wertvolle Tipps

Ganz im Zeichen der Nachwuchsförderung im Volleyball stand kürzlich ein Angebot in der Grundschulturnhalle in Schondorf. Beim Volley-Kids-Day, der vom TSV Schondorf mit dem Bayerischen Volleyballverband (BVV) ausgerichtet wurde, übten 38 Kinder aus der Ammersee-Region fünf Stunden auf sieben Spielfeldern nicht nur baggern und pritschen. Sieben qualifizierte Trainer unter der fachlichen Leitung des BVV-Coachs Dieter Heidrich machten Koordinations- und Konzentrationsübungen und zeigten den Kindern im Alter bis zu zwölf Jahren auch den einen oder anderen taktischen Kniff.

Mix aus Anfängern und erfahrenen Spielerinnen in Schondorf

„Schön war, dass sowohl ein paar lupenreine Anfänger als auch schon sehr erfahrene Spielerinnen und Spieler dabei waren“, resümierte Peter Würdinger, Abteilungsleiter Volleyball beim TSV Schondorf. „Dank der tollen Trainer absolvierten alle auf das jeweilige Leistungsvermögen angepasste Übungen.“ Nach der Mittagspause traten die Volleyballkinder in zwölf Mannschaften zu einem Turnier im Drei-gegen-Drei-Modus an. Am Ende setzte sich ein Mädels-Team mit Spielerinnen aus Schondorf und Dießen durch. (AZ)