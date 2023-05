Aus Augsburg wird Ammersee – Segelgemeinschaft in St. Alban hat neuen Namen

Die Segelgemeinschaft in Dießen hat jetzt fast 200 Mitglieder. Nach der Verschmelzung mit dem Segelverein Weiß-Blau ist der Verein um fast 50 Segelfreunde gewachsen.

Die nunmehr 66-jährige Segelgemeinschaft in Dießen St. Alban ist eine Institution am Ammersee mit fast 200 Mitgliedern. Nach der Pandemie war jetzt endlich wieder ein Treffen der Mitglieder möglich mit hoher Beteiligung. Die Berichte der Vorstände zu den vergangenen (Corona-)Jahren waren geprägt von Zuversicht, dass man bald wieder zu alter Größe zurückfindet.

Just zur Pandemie im Jahr 2020 bat der benachbarte Segelverein Weiß-Blau um Aufnahme in die SGA. Und so wechselten fast 50 Mitarbeiter ihre Segelheimat zur SGA am Campingplatz. "Die Verschmelzung erlaubt dank noch mehr Engagement und besserer Finanzen ein noch besseres Angebot", heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins. Nunmehr gibt es eine weitere legendäre Ammersee-Regatta, die sogenannte Südwind, zusätzlich zur Sanduhr. Beides sind Ammersee-Yardstick-Regatten, deren Teilnahme die Seglerinnen und Segler an einem Wettbewerb um den besten Ammersee Segler teilhaben lässt. Südwind, obwohl in den Sommerferien, zählte vergangenes Jahr zur populärsten Regatta am See. Des Weiteren beinhaltet das Regattaangebot der SGA heuer eine Finn Dinghy und Contender-Regatta als Ammersee-Pokal.

Am Samstag wird in St. Alban angesegelt

Weitere Angebote betreffen Jugend- und gerade Erwachsenentrainings, Treffen zu unterschiedlichsten Segelthemen und die Bereitstellung von Booten für Mitglieder zum Nutzen und Teilen. Letzteres sei gerade für Neumitglieder interessant, die zwar gerne segeln, für die sich aber der Aufwand für ein eigenes Boot (noch) nicht lohne. "Eigene Boote erfordern jährlich mehrere Tausend Euro finanziellen Aufwand sowie ein hohes Maß an Arbeitseinsatz. Diese Segelinteressierten finden über entsprechende Online-Gruppen der SGA sofort Anschluss zum Segeln. Bei Interesse gibt es weitere Informationen unter www.sga-online.de. Eine erste Begegnung wäre bereits beim Ansegeln am Samstag, 29. April, nachmittags möglich.

Mit der Versammlung ging auch eine Umdeutung des A in SGA von " Augsburg" zu "Ammersee" einher und mit der Neuwahl des Vorstands setzten die Mitglieder ein klares Zeichen: Nach dem Rücktritt des langjährigen Vorstands Helmut Settele aus persönlichen Gründen wählten die Mitglieder den nur 24 Jahre alten Benedikt Nagel in die Führungsspitze. Er wird unter anderem unterstützt von der ebenso jungen Sarah Mahler für die Jugendarbeit. Erfahrene Vorstände wurden als Kassenwart, Takelmeister oder Wettsegelwart bestätigt. (AZ)

